Nemecko: Nad trasami na Ukrajinu údajne videli neznáme drony
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že so správou NYT nie je plne oboznámený.
Autor TASR
Berlín 28. augusta (TASR) - Nemecko vo štvrtok vyhlásilo, že vie o správach o pohyboch podozrivých prieskumných dronov nad trasami, ktorými Spojené štáty a ich spojenci prepravujú vojenský materiál na Ukrajinu. Berlín aktuálnu situáciu podľa nemenovaného predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí pozorne sleduje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
O pohyboch dronov nad východným Nemeckom vo štvrtok informoval denník New York Times (NYT) s odvolaním na amerických a európskych predstaviteľov.
Rusko spojitosť s bezpilotnými lietadlami odmietlo. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že so správou NYT nie je plne oboznámený. „Je však ťažké si to predstaviť, pretože Nemci by to jasne videli a určite by nemlčali. Takže to všetko vyzerá skôr ako ďalšia falošná správa,“ povedal.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v tejto súvislosti varoval pred rozsiahlymi hybridnými útokmi zo strany Ruska. „Môžu mať formu pokusov o atentáty. Môže mať formu rušenia signálu komerčných lietadiel v Pobaltí alebo kybernetických útokov na veľkú krajinu NATO,“ vyhlásil Rutte na podujatí v nemeckom meste Würzburg. „Vieme, že Rusko je schopné mnohého. Aj v tomto prípade by sme nemali byť naivní a viem, že Nemecko nie je naivné,“ citovala generálneho tajomníka agentúra DPA.
Reuters pripomína, že podľa západných štátov Rusko v rámci svojich sabotážnych aktivít spôsobilo požiare skladov v Británii, vykonalo kyberútok na priehradu v Nórsku a pokúša sa narušiť a poškodiť podmorské káble v Baltskom mori. Cieľom týchto krokov podľa nich je destabilizovať Európu a narušiť podporu pre Ukrajinu.
