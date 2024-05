Nemecko naďalej nesúhlasí so štítom pre Ukrajinu z územia NATO

Berlín 27. mája (TASR) - Nemecká vláda sa naďalej zasadzuje proti tomu, aby sa na západnej Ukrajine zriadil tzv. obranný štít z územia NATO na ochranu pred ruskými útokmi. Povedal to v pondelok v Berlíne jej hovorca Steffen Hebestreit, píše TASR podľa agentúry DPA.



"Z nášho pohľadu by to bola účasť, priama účasť v tomto konflikte. A o také niečo sa nesnažíme," dodal hovorca nemeckej vlády.



DPA pripomína, že v ostatnom čase viaceré členské krajiny NATO vyzývajú na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany vytvorením akéhosi ochranného štítu nad Ukrajinou.



Hebestreit sa vyhol konkrétnejšej odpovedi na otázku, či a akou formou Ukrajina poskytla Berlínu záruky toho, že nebude útočiť na ciele na území Ruska pomocou zbraní, ktoré jej dodalo Nemecko. Podľa jeho slov podliehajú takéto obmedzenia utajeniu, ktoré sa dosiaľ osvedčilo. Dodal však, že v súlade s medzinárodným právom sa napadnutý štát môže brániť aj za svojimi hranicami.