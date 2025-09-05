< sekcia Zahraničie
Najviac žiadostí o azyl v Nemecku tento rok podali Afganci
Viac ako tri štvrtiny (78.246) z celkového počtu žiadostí boli od ľudí, ktorí žiadali o ochranu v Nemecku prvýkrát. V tejto skupine boli Afganci druhí (14.865 žiadostí) po občanoch Sýrie (17.650).
Autor TASR
Berlín 5. septembra (TASR) — Najviac žiadostí o azyl v Nemecku v doterajšom priebehu tohto roka podali občania Afganistanu. Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) v piatok oznámil, že od začiatku januára do konca augusta prijal celkovo 104.012 žiadostí, pričom Afganci ich podali 30.779, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Viac ako tri štvrtiny (78.246) z celkového počtu žiadostí boli od ľudí, ktorí žiadali o ochranu v Nemecku prvýkrát. V tejto skupine boli Afganci druhí (14.865 žiadostí) po občanoch Sýrie (17.650).
Zvyšných 25.766 žiadostí boli tzv. následné žiadosti. Tento termín označuje žiadosti podané v prípade, že sa právny status žiadateľov zmenil v ich prospech, keď sú k dispozícii nové skutočnosti potvrdzujúce ich oprávnenosť dostať ochranu, alebo keď sa situácia v ich domovskej krajine zhoršila. Občania Afganistanu podali takýchto žiadostí 15.914, z toho bolo 9139 žiadostí od žien.
Podľa BAMF sú uvedené čísla pravdepodobne dôsledkom rozhodnutia Súdneho dvora EÚ z vlaňajšieho októbra, ktorý rozhodol, že niektoré diskriminačné opatrenia zavedené vládnucim Talibanom voči ženám v Afganistane predstavujú akt prenasledovania. Pri posudzovaní individuálnej žiadosti o azyl od afganských žien preto stačí, aby členské štáty EÚ zohľadnili iba ich štátnu príslušnosť a pohlavie.
Celkovo sa počet osôb, ktoré v Nemecku požiadali o azyl prvýkrát, v roku 2025 v porovnaní s minulým rokom znížil. V auguste v porovnaní s júlom klesol o 5,9 percenta na 7803, zatiaľ čo v rovnakom mesiaci v roku 2024 ich bolo až 18.427.
Viac ako tri štvrtiny (78.246) z celkového počtu žiadostí boli od ľudí, ktorí žiadali o ochranu v Nemecku prvýkrát. V tejto skupine boli Afganci druhí (14.865 žiadostí) po občanoch Sýrie (17.650).
Zvyšných 25.766 žiadostí boli tzv. následné žiadosti. Tento termín označuje žiadosti podané v prípade, že sa právny status žiadateľov zmenil v ich prospech, keď sú k dispozícii nové skutočnosti potvrdzujúce ich oprávnenosť dostať ochranu, alebo keď sa situácia v ich domovskej krajine zhoršila. Občania Afganistanu podali takýchto žiadostí 15.914, z toho bolo 9139 žiadostí od žien.
Podľa BAMF sú uvedené čísla pravdepodobne dôsledkom rozhodnutia Súdneho dvora EÚ z vlaňajšieho októbra, ktorý rozhodol, že niektoré diskriminačné opatrenia zavedené vládnucim Talibanom voči ženám v Afganistane predstavujú akt prenasledovania. Pri posudzovaní individuálnej žiadosti o azyl od afganských žien preto stačí, aby členské štáty EÚ zohľadnili iba ich štátnu príslušnosť a pohlavie.
Celkovo sa počet osôb, ktoré v Nemecku požiadali o azyl prvýkrát, v roku 2025 v porovnaní s minulým rokom znížil. V auguste v porovnaní s júlom klesol o 5,9 percenta na 7803, zatiaľ čo v rovnakom mesiaci v roku 2024 ich bolo až 18.427.