Nález nevybuchnutej bomby si vynútil evakuáciu centrály RTL

Kolín nad Rýnom 3. apríla (TASR) - Nález nevybuchnutej bomby z druhej svetovej vojny zapríčinil v stredu evakuáciu centrály televízie RTL v nemeckom Kolíne nad Rýnom, jej vysielanie však nemuseli prerušiť. S odvolaním sa na spravodajstvo agentúry DPA o tom informuje TASR.



Približne poltonová americká letecká puma sa našla v pondelok ráno počas bagrovania dna rieky Rýn. Podľa oficiálneho vyjadrenia mesta ju mali umiestniť na špeciálny pontón, deaktivovať a následne previezť do prístavu.



Hovorkyňa spoločnosti RTL uviedla, že vysielanie bude v plnom rozsahu pokračovať z oblasti mimo evakuačnej zóny. Réžiu dočasne prevzalo štúdio RTL v Berlíne.



Moderátorka obedňajšieho vysielania Roberta Bielingová na úvod upozornila divákov, že by jej program mohol byť v súvislosti s nálezom bomby "trochu výbušný". Po evakuácii štúdií a kancelárií RTL pokračovala v moderovaní z neďalekého parku.



Okrem RTL museli z vytýčenej bezpečnostnej zóny s dosahom 500 metrov evakuovať aj ďalšie firmy, napríklad Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva (EASA). Opustiť oblasť museli aj zamestnanci a hostia hotela Hyatt. Obyvateľov mesta sa však evakuácia takmer nedotkla, zo svojich domovov museli dočasne odísť iba desiati.



Mesto na svojej webstránke oznámilo, že počas deaktivácie bomby pozastaví aj lodnú premávku, železničnú dopravu cez most Hohenzollern a niektoré autobusové linky. V popoludňajších hodinách následne potvrdilo, že operácia bola úspešná, i keď "náročná a nezvyčajná".



Tento prípad nie je prvým narušením prevádzky RTL. Podobný incident sa stal v roku 2020 počas toho istého poludňajšieho spravodajského programu.



Nálezy nevybuchnutej munície sú stále bežné v Kolíne nad Rýnom aj ďalších nemeckých mestách, ktoré počas druhej svetovej vojny intenzívne bombardovali spojenci. Na bezpečnú deaktiváciu alebo kontrolovanú detonáciu sa vysielajú špeciálne cvičené jednotky.