Nemecko nalieha na lídrov Balkánu, aby vyriešili regionálne konflikty

Berlín 3. novembra (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz vo štvrtok apeloval na lídrov šiestich balkánskych krajín, ktoré ašpirujú na vstup do Európskej únie, aby ukončili regionálne konflikty a "držali spolu".



Ako informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AP, lídri zo Srbska, Kosova, Bosny, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Albánska vo štvrtok v Berlíne na stretnutí s nemeckým kancelárom a najvyššími predstaviteľmi EÚ podpísali dohody o zjednodušení regionálnych cestovných služieb a o vzájomnom uznávaní akademických a odborných kvalifikácií.



Európska komisia súčasne vo štvrtok v Berlíne oznámila balík energetickej podpory pre región v hodnote miliardy eur. Polovica z tejto sumy pomôže túto zimu podporiť zraniteľné domácnosti a podniky. Zvyšok je určený na investície do energetickej infraštruktúry.



Scholz vo svojom príhovore zdôraznil, že vojna Ruska proti Ukrajine "nás núti držať spolu, aby sme zachovali slobodu a bezpečnosť Európy". V tejto súvislosti apeloval, že je najvyšší čas na ukončenie regionálnych konfliktov na Balkáne. Argumentoval, že ide o konflikty, ktoré "vás rozdeľujú" a "brzdia vaše krajiny na vašej európskej ceste".



Vyhlásil tiež, že proces normalizácie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom sa musí zrýchliť. "Ruská invázia na Ukrajinu začiatkom tohto roka dodala týmto rozhovorom naliehavosť," dodal podľa agentúry AFP.



Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že Srbsko neuznáva vyhlásenie nezávislosti svojej bývalej provincie z roku 2008.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová naliehala na Srbsko a Kosovo, aby využili nemecko-francúzsky návrh týkajúcich sa ich budúcich vzťahoch.



AFP dodala, že o tomto návrhu neboli zverejnené žiadne podrobnosti, ale von der Leyenová ho označila za "most, ktorý sa stavia na vyriešenie problému, ktorý sa dá vyriešiť."



Okrem nutnosti zmierenia a nastolenia spolupráce v regióne Scholz predstaviteľom balkánskych štátov pripomenul aj výzvy v podobe migrácie, korupcie a organizovaného zločinu. Scholz dodal, že záväzok balkánskych krajín zosúladiť svoju vízovú politiku s politikou EÚ je v tomto "zásadný kontext".



AP pripomenula, že v posledných mesiacoch sa do Nemecka a ďalších bohatších krajín západnej Európy cez Balkán snažia dostať tisíce ilegálnych migrantov.