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Nemecko pokračuje v deportáciách, do Kábulu poslalo 23 mužov
Mužov počas letu z letiska Lipsko/Halle do afganskej metropoly Kábul sprevádzali príslušníci nemeckej polície.
Autor TASR
Lipsko 25. augusta (TASR) - Nemecko v utorok skoro ráno deportovalo charterovým letom do vlasti 23 afganských mužov. Ide o najnovšie vyhostenie, ktoré krajina zrealizovala napriek kritike zo strany tamojších opozičných poslancov a mimovládnych organizácií, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Mužov počas letu z letiska Lipsko/Halle do afganskej metropoly Kábul sprevádzali príslušníci nemeckej polície. Po predchádzajúcom deportačnom lete nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt koncom júla vyhlásil, že návraty do Afganistanu sa už nebudú obmedzovať výhradne na kriminálnikov a „nebezpečné osoby“. V súlade s koaličnou dohodou uviedol, že s okamžitou platnosťou budú vyhostení aj ostatní cudzinci, ktorí majú povinnosť opustiť krajinu.
Vládna politika deportácií do Afganistanu však vyvolala vlnu kritiky zo strany opozície a organizácií na ochranu ľudských práv. Poslankyne Spolkového snemu za stranu Zelených Schahina Gambirová a Sara Nanniová obvinili vládu z nadbiehania afganskému vládnemu hnutiu Taliban - ktoré zbavilo ženy a dievčatá základných ľudských práv - len preto, aby dosiahla svoj cieľ „deportácií za každú cenu“, cituje DPA.
Poslankyne dodali, že spoluprácou s Talibanom nemecká vláda pomáha islamistom „stať sa medzinárodne akceptovateľnými“.
Nemecko neuznáva Taliban, ktorý sa v Kábule chopil moci pred piatimi rokmi, ako legitímnu vládu. S podporou Kataru zorganizovalo pred dvoma rokmi svoju prvú masovú deportáciu afganských zločincov do krajiny ich pôvodu.
Afganistan v súčasnosti čelí vážnej humanitárnej kríze. Svetový potravinový program OSN (WFP) nedávno varoval, že podvýživa dosiahla bezprecedentnú úroveň, zatiaľ čo Medzinárodná organizácia práce (ILO) poukázala na to, že prácu má len približne 33 percent populácie v produktívnom veku.
Mužov počas letu z letiska Lipsko/Halle do afganskej metropoly Kábul sprevádzali príslušníci nemeckej polície. Po predchádzajúcom deportačnom lete nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt koncom júla vyhlásil, že návraty do Afganistanu sa už nebudú obmedzovať výhradne na kriminálnikov a „nebezpečné osoby“. V súlade s koaličnou dohodou uviedol, že s okamžitou platnosťou budú vyhostení aj ostatní cudzinci, ktorí majú povinnosť opustiť krajinu.
Vládna politika deportácií do Afganistanu však vyvolala vlnu kritiky zo strany opozície a organizácií na ochranu ľudských práv. Poslankyne Spolkového snemu za stranu Zelených Schahina Gambirová a Sara Nanniová obvinili vládu z nadbiehania afganskému vládnemu hnutiu Taliban - ktoré zbavilo ženy a dievčatá základných ľudských práv - len preto, aby dosiahla svoj cieľ „deportácií za každú cenu“, cituje DPA.
Poslankyne dodali, že spoluprácou s Talibanom nemecká vláda pomáha islamistom „stať sa medzinárodne akceptovateľnými“.
Nemecko neuznáva Taliban, ktorý sa v Kábule chopil moci pred piatimi rokmi, ako legitímnu vládu. S podporou Kataru zorganizovalo pred dvoma rokmi svoju prvú masovú deportáciu afganských zločincov do krajiny ich pôvodu.
Afganistan v súčasnosti čelí vážnej humanitárnej kríze. Svetový potravinový program OSN (WFP) nedávno varoval, že podvýživa dosiahla bezprecedentnú úroveň, zatiaľ čo Medzinárodná organizácia práce (ILO) poukázala na to, že prácu má len približne 33 percent populácie v produktívnom veku.