Nemecko napriek letu neplánuje znormalizovať vzťahy s Talibanom

Berlín 30. augusta (TASR) - Napriek prvému deportačnému letu z Nemecka do Afganistanu od roku 2021, keď hnutie Taliban prevzalo moc, Berlín nepristúpi k normalizácii vzťahov so súčasným afganským režimom. V piatok to uviedol hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR podľa agentúry Reuters. Dôvodom je súčasný spôsob vládnutia Talibanu.



Komunikácia pred deportačným letom mala podľa hovorcu technický charakter, sprostredkoval ju predovšetkým nemecký zastupiteľský úrad v Dauhe.



Prvý deportačný let od roku 2021 vypravilo Nemecko v piatok ráno. Charterové lietadlo spoločnosti Qatar Airways odletelo do Kábulu, aby prepravilo 28 afganských páchateľov trestných činov, ktorí nemali v Nemecku právo na pobyt a boli vyhostení.



Berlín prestal vracať ľudí do Afganistanu z dôvodu obáv o dodržiavanie ľudských práv, pričom s Talibanom neudržiava žiadne diplomatické styky.



Po smrtiacom útoku nožom, ktorý sa odohral v Mannheime na konci mája, kancelár Olaf Scholz (SPD) oznámil, že budú obnovené deportácie páchateľov najzávažnejších trestných činov a potenciálnych teroristov do Afganistanu a Sýrie.