Nemecko napriek zákazu schválilo dodanie zbraní Rijádu za 40 mil. eur

Vojna v Jemene vypukla v roku 2014 po tom, ako metropolu Saná obsadili šiitskí povstalci húsíovia.

Berlín 28. marca (TASR) - Súčasná nemecká spolková vláda počas svojho prvého roka schválila dodávku zbraní za približne 40 miliónov eur silám, ktoré pod velením Saudskej Arábie bojujú v Jemene, a to aj napriek čiastočnému zákazu exportu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Vláda počas prvých 12 mesiacov od ujatia sa mandátu vydala ôsmim participujúcim krajinám 208 povolení, uviedol pre DPA zákonodarca Omid Nouripour zo strany Zelených.



Nemecká koaličná vláda vlani v marci odsúhlasila zákaz predaja zbraní do krajín zapojených do jemenského konfliktu, dovolila však, aby sa existujúce objednávky vybavili.



Po októbrovej vražde saudskoarabského disidentského novinára Džamála Chášukdžího zablokoval Berlín aj predaj, ktorý bol predtým schválený. Platnosť zákazu mala vypršať 9. marca. Opatrenie však predĺžili do konca mesiaca, aby Berlín získal čas na prehodnotenie účasti Saudskej Arábie vo vojne v Jemene.



Záležitosť vyvolala v nemeckej vláde rozpory. Merkelovej konzervatívni kresťanskí demokrati CDU a ich bavorskí spojenci CSU chcú tieto reštrikcie zrušiť, poukazujúc na ťažkosti, ktoré sa tým spôsobia hlavným spojencom Nemecka.



Británia a Francúzsko postoj Nemecka kritizujú a tvrdia, že prijaté reštrikcie znemožňujú predaj výzbroje vyvinutej v spolupráci s nemeckými firmami do krajín Perzského zálivu.



Vojna v Jemene vypukla v roku 2014 po tom, ako metropolu Saná obsadili šiitskí povstalci húsíovia. Saudská Arábia spoločne s ďalšími arabskými krajinami sa do podpory oficiálnej jemenskej vlády zapojila pred štyrmi rokmi. Konflikt medzičasom prerástol v jednu z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je iba "krok od hladomoru".