Mníchovská bezpečnostná konferencia: Nasadia tisícky policajtov
Autor TASR
Berlín 11. februára (TASR) - Nemecko nasadí približne 5000 policajtov na zabezpečenie Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) vrátane posíl zo susedných krajín. V stredu o tom informovali tamojšie úrady, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
MSC potrvá od piatku do nedele a očakáva sa prítomnosť viac ako 1000 odborníkov a politikov zo 120 krajín, vrátane viac ako 60 hláv štátov a približne 100 ministrov zahraničných vecí a obrany.
Počas konferencie sa očakáva 21 demonštrácií, vrátane dvoch zhromaždení proti iránskej vláde, uviedol na tlačovej konferencii Christian Huber, zástupca náčelníka mníchovskej polície. Podľa neho sa na sobotňajšej demonštrácii proti iránskej politike očakáva mnoho ľudí z celej Európy.
Oponenti MSC ohlásili na sobotu demonštráciu s predpokladanou účasťou asi 4000 ľudí.
Huber nasadenie síl na zabezpečenie MSC označil za „medzinárodnú policajnú operáciu“, na ktorej sa podieľajú aj Francúzsko, Rakúsko, Švajčiarsko a Holandsko.
Počas MSC bude nad Mníchovom z bezpečnostných dôvodov uzavretý vzdušný priestor pre lietadlá aj drony.
