Nemecko nasadí v Turecku batériu Patriot v rámci rotácie NATO
Autor TASR
Berlín 18. mája (TASR) - Nemecko nasadí v Turecku batériu protivzdušného systému Patriot v rámci rotácie NATO, oznámilo v pondelok ministerstvo obrany v Berlíne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Približne 150 vojakov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v meste Husum na severe Nemecka, bude spolu so systémom Patriot nasadených v Turecku od júna do septembra, ozrejmilo ministerstvo. V rámci rotácie vystriedajú tamojšiu americkú jednotku, dodalo ministerstvo.
„Nemecko preberá v rámci NATO väčšiu zodpovednosť,“ vyhlásil šéf rezortu obrany Boris Pistorius. „Úzka spolupráca našich vojakov s našimi americkými a tureckými partnermi ukazuje, ako spoľahlivo spolupracujeme so spojencami,“ uviedol.
Patriot je americký mobilný protivzdušný obranný systém určený na zachytávanie taktických balistických rakiet, nízko letiacich riadených striel a lietadiel. Pozostáva až z ôsmich odpaľovacích zariadení, radarovej jednotky, elektrických generátorov, komunikačných vozidiel a riadiaceho strediska, ktoré obsluhuje 70 až 90 vojakov.
Americká jednotka mala v Turecku za úlohu posilniť obranu proti riziku iránskych raketových útokov. Sily NATO zostrelili nad Tureckom iránske balistické rakety najmenej trikrát od začiatku vojny USA a Izraela proti Iránu.
Nemecko nasadilo systémy Patriot v Turecku už v rokoch 2013 až 2015, aby pomohlo chrániť vzdušný priestor na hranici so Sýriou.