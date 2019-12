Nemecko natrvalo odstaví jadrovú elektráreň vo Philippsburgu

Philippsburg 31. decembra (TASR) - Prevádzkovateľ jadrovej elektrárne vo Philippsburgu na juhozápade Nemecka pristúpi v utorok k jej trvalému odstaveniu v rámci odklonu krajiny od využívania jadrovej energie. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Druhý blok elektrárne bude odpojený o 19.00 h (SEČ) po 35 rokoch prevádzky. Stane sa tak iba niekoľko hodín pred vypršaním lehoty, stanovenej do polnoci z 31. decembra 2019 na 1. januára 2020.



Blok Philippsburg 2 doteraz pokrýval jednu šestinu dopytu po elektrine v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Jediná ďalšia jadrová elektráreň v danom regióne - Neckarwestheim 2 - musí ukončiť výrobu do konca roka 2022.



Nemecká vláda rozhodla o zrýchlenom odklone krajiny od využívania jadrovej energie po katastrofe, ktorá postihla v roku 2011 elektráreň v japonskej prefektúre Fukušima. Do roku 2022 majú byť uzavreté všetky zostávajúce jadrové elektrárne v Nemecku.