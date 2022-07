Nemecko navrhlo ďalšie odškodné pre rodiny obetí z Mníchova OH 1972

Mníchov 27. júla (TASR) - Nemecká vláda v stredu ohlásila plány na ďalšie finančné odškodnenie rodín obetí masakry počas letných olympijských hier v Mníchove v roku 1972. Ako píše agentúra DPA, potvrdil to hovorca ministerstva vnútra s tým, že rozhovory prebiehajú v súkromí so zástupcami príbuzných obetí.



Mníchovský teroristický útok z 5. septembra 1972 je jednou z najtemnejších kapitol histórie olympijských hier. Palestínski ozbrojenci z teroristickej skupiny Čierny september vzali v olympijskej dedine za rukojemníkov 11 členov izraelského športového tímu. Dvoch z nich zastrelili okamžite, zatiaľ čo zvyšní zahynuli počas prestrelky so západonemeckou políciou na neďalekom letisku, keď sa militanti pokúsili dostať ich z Nemecka. O život prišiel aj jeden nemecký policajt.



Vláda v Berlíne ohlásila plán na dodatočné odškodnenie šesť týždňov pred 50. výročím mníchovského masakru. Podľa informácií stanice Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) navrhla vláda celkovú sumu desať miliónov eur pre všetkých pozostalých dokopy. V minulosti už Nemecko vyplatilo rodinám obetí v rokoch 1972 a 2002 sumu približne štyri a pol milióna eur.



Rodiny obetí však navrhované nové odškodné odmietli, pretože jeho sumu považujú za neprimerane nízku, povedala pre RND hovorkyňa dotknutých rodín Ankie Spitzerová. Dodala, že ak sa táto suma nezmení, pozostalí obetí sa na septembrovej spomienkovej ceremónii v Mníchove nezúčastnia. Rodiny obetí sa už v roku 1994 neúspešne dovolávali na súde vyššieho odškodného, pričom ako dôvod uvádzali obrovské zlyhanie polície.



Okrem finančnej kompenzácie Nemecko avizovalo, že chce vytvoriť komisiu zloženú z nemeckých a izraelských historikov s cieľom vyšetriť a opätovne prehodnotiť udalosti z roku 1972.