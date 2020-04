Nemecko navrhne spolkovým krajinám predĺžiť obmedzenia do 3. mája

Berlín 15. apríla (TASR) - Nemecká vláda plánuje navrhnúť spolkovým krajinám, aby obmedzenia sociálnych kontaktov, zavedené z dôvodu pandémie nového koronavírusu, ponechali v platnosti najmenej do 3. mája. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na utorňajšiu telekonferenciu úradu kancelárky Angely Merkelovej so šéfmi úradov predsedov vlád spolkových krajín.



O spomínanom dokumente s príslušnými návrhmi sa má rokovať v stredu dopoludnia počas rokovaní kancelárky s členmi užšieho vládneho kabinetu zameraného na boj proti koronavírusu.



Merkelová bude o návrhu tohto uznesenia následne diskutovať počas videokonferencie s premiérmi spolkových krajín, ktorá sa začne o 14.00 h.



Spolková vláda ďalej zdôraznila, že v procese možného postupného otvárania škôl bude dôležitý koordinovaný postup. V tejto otázke existujú však medzi jednotlivými spolkovými krajinami výrazné rozpory, poznamenal denník Süddeutsche Zeitung. Bavorský premiér Markus Söder v utorok v relácii heute-journal verejnoprávnej televízie ZDF uviedol, že je proti príliš skorému otváraniu škôl. Naopak, Severné Porýnie-Vestfálsko plánuje školy začať postupne otvárať po veľkonočných prázdninách 19. apríla.



So zásadnými zmenami v súčasných opatreniach sa nepočíta pri ochrane najviac zraniteľných skupín obyvateľstva. Možné je, naopak, zmiernenie opatrení platných pre maloobchodné predajne.