Nemecko nebude nútiť utečencov z Ukrajiny k vojenskej službe vo vlasti

Berlín 22. decembra (TASR) - Problémy Ukrajiny s mobilizáciou vojakov na odrazenie ruskej invázie nebudú mať žiadne praktické dôsledky pre Ukrajincov žijúcich v Nemecku, uviedol nemecký minister spravodlivosti Marco Buschmann. TASR informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.



"Nedôjde k tomu, že budeme nútiť ľudí do povinnej vojenskej služby alebo vojenskej služby proti ich vôli," potvrdil Buschmann.



Je dobré, že vojnoví utečenci z Ukrajiny boli v Nemecku prijatí bez komplikovaných procedúr a dostali možnosť pracovať, dodal.



Na Ukrajine v súčasnosti prebieha diskusia o tom, ako by tamojšia armáda mohla naverbovať viac vojakov, pripomína DPA. Armáda by chcela do boja proti ruskej invázii mobilizovať ďalších 450.000 až 500.000 mužov.



Ukrajinské ministerstvo obrany apeluje na ukrajinských mužov žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili domov a bránili svoju krajinu pred ruskou inváziou ako vojaci. Konflikt prebieha už takmer dva roky.



V Nemecku i ďalších krajinách sú státisíce Ukrajincov registrované so štatútom vojnových utečencov. Muži vo veku od 18 do 60 rokov oficiálne nemali povolené odcestovať z Ukrajiny, mnohým sa však napriek tomu podarilo odísť.



"Neviem si predstaviť - keďže naša ústava stanovuje, že žiadny nemecký občan nemusí slúžiť v ozbrojených silách proti svojej vôli - že by sme mohli nútiť ľudí z iných krajín, aby tak urobili," dodal Bushmann.