Nemecko: Nebudeme náhradníkmi za FDP, odkázal Merz Scholzovi

Berlín 13. novembra (TASR) - Líder nemeckej opozičnej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Friedrich Merz v stredu v Spolkovom sneme (Bundestag) uviedol, že je ochotný pomôcť menšinovej vláde kancelára Olafa Scholza posilniť ústavný súd. Zároveň avizoval, že až do decembrového hlasovania o dôvere nepodporí už nič iné z vládnej legislatívnej agendy, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Ako dôvod Merz uviedol, že Scholzovi nemôže veriť splnenie akýchkoľvek sľubov, ktoré dá ešte pred týmto hlasovaním, ktoré je naplánované na 16. decembra. Merz sa nádeja na to, že by sa mohol stať budúcim kancelárom. Ním vedený opozičný blok CDU a sesterskej CSU totiž výrazne vedie v predvolebných prieskumoch, ktoré mu pripisujú až 32-percentnú voličskú podporu, píše agentúra DPA.



V dolnej komore nemeckého parlamentu vystúpil po tom, ako svoj prejav predniesol Scholz, ktorého trojstranná vládna koalícia sa minulý týždeň rozpadla. Došlo k tomu po tom, ako kancelár odvolal z funkcie ministra financií Christiana Lindnera, ktorého Slobodná demokratická strany (FDP) strana následne z koalície vystúpila.



Merz kancelárovi odkázal, že jeho blok teraz nebude plniť funkciu "náhradníkov" za FDP. Scholzove politické manévre pritom označil za "neprijateľné" a samotného kancelára za slabého.



Povedal, že nová vláda bude musieť urobiť všetko pre to, aby sa obnovila hospodárska konkurencieschopnosť Nemecka. Zároveň musí podľa jeho slov znovu získať kontrolu nad migráciou tým, že ľudí nebude púšťať cez hranice. Merz si však dal záležať na tom, aby sa v tomto smere dištancoval od krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD), s ktorou akúkoľvek povolebnú spoluprácu vylúčil. Práve protiimigračnej AfD pritom k vzostupu a aktuálne druhej priečke v predvolebných prieskumoch napomáhajú ekonomické problémy Nemecka a zvýšená migrácia do tejto krajiny.



"Nemecko potrebuje zásadne odlišnú politiku, najmä pokiaľ ide o migráciu, zahraničnú bezpečnosť a tiež európsku a hospodársku politiku," povedal Merz. Kritizoval tiež jednostranné zameranie Scholzovej vlády na "veternú a solárnu energiu, e-mobilitu a tepelné čerpadlá". Namiesto toho apeloval na "energetickú a dopravnú politiku, ktorá je skutočne otvorená technológiám".



Scholzov teraz už menšinový kabinet zrejme pri decembrovom hlasovaní o dôvere neuspeje, a prezident tak bude môcť do 21 dní rozpustiť Spolkový snem (Bundestag) a vyhlásiť nové voľby. Tie by sa mali konať 23. februára, ako sa na tom dohodli SPD, Zelení aj opoziční kresťanskí demokrati CDU/CSU.