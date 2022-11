V Nemecku sa na dôležitom úseku zrazili dva vlaky, začal unikať propán

Berlín 17. novembra (TASR) - Premávka na jednej z dôležitých železničných tratí v Nemecku bola dočasne prerušená po tom, čo sa vo štvrtok v skorých ranných hodinách pri dolnosaskom meste Gifhorn zrazili dva nákladné vlaky. V dôsledku tejto nehody začal unikať propán, píše agentúra DPA s odvolaním sa na miestne policajné a požiarnicke zdroje.



Jeden z havarovaných vlakov viezol 25 cisterien naplnených propánom, z ktorých dve sa poškodili natoľko, že plyn z nich sa začal šíriť do ovzdušia. Celkovo sa vykoľajili dva cisternové vagóny a dva ďalšie boli nárazom vysunuté z koľajníc na bok.



Prerušenie vlakovej dopravy bolo dosť citeľné, pretože daný úsek je dôležitou železničnou spojnicou medzi Berlínom a veľkými nemeckými mestami Kolín nad Rýnom a Hannover, ako aj holandským hlavným mestom Amsterdam, vysvetľuje DPA.



Nehoda sa stala okolo 03.40 h SEČ, keď jeden z nákladných vlakov čakal na signalizačné znamenie a druhý vlak zrazu z neznámych príčin zvýšil rýchlosť a vrazil do vlaku stojaceho, priblížil hovorca požiarneho zboru. Rušňovodič druhého vlaku utrpel ľahké zranenia a bol hospitalizovaný.



Bezprostredne nebolo známe, koľko propánu uniklo do ovzdušia, avšak nebezpečenstvo z tohto horľavého a výbušného plynu miestnym obyvateľom nehrozí, keďže vlaková nehoda sa stala v neobývanej zalesnenej oblasti.