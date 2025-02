Nemecko neočakáva, že v Mníchove dôjde k prelomu v otázke Ukrajiny

Berlín 12. februára (TASR) - Nemecká vláda podľa svojho hovorcu neočakáva, že by Mníchovská bezpečnostná konferencia (MSC) mohla viesť k významnému prelomu, pokiaľ ide o ukončenie vojny na Ukrajine. V metropole Bavorska sa majú v závere tohto týždňa stretnúť americký viceprezident J. D. Vance a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Konferencia v Mníchove sa uskutoční krátko pred tretím výročím vojny, ktorú 24. februára 2022 rozpútalo Rusko proti Ukrajine. Má byť tiež jednou z prvých príležitostí, keď predstavitelia novej administratívy USA budú môcť hovoriť priamo so zástupcami Ukrajiny.



V posledných týždňoch sa podľa AFP množia výroky predstaviteľov z Moskvy, Washingtonu a Kyjeva, ktoré naznačujú možnosť rokovaní s cieľom ukončiť takmer tri roky trvajúcu ruskú inváziu.



"Pri pohľade na Mníchov a bezpečnostnú konferenciu nemám žiadne konkrétne náznaky, že by sa na obzore mohol objaviť rozhodujúci krok" smerom k mierovým rokovaniam, povedal v stredu na tlačovej konferencii hovorca vlády v Berlíne Steffen Hebestreit.



Na MSC podľa jej predsedajúceho Christopha Heusgena neprídu žiadni oficiálni predstavitelia ruskej vlády. Organizátori však pozvali Rusov z mimovládnych organizácií a opozičných politikov z Ruska i exilu.



Hebestreit zopakoval postoj Nemecka, že o ničom sa nesmie rozhodovať bez samotných Ukrajincov. "Oni sa musia rozhodnúť, ako vstúpia do rokovaní s ruskou stranou," zdôraznil.



"Najjednoduchším spôsobom ukončenia vojny by bolo, keby ruský prezident (Vladimir Putin) stiahol svoje vojská a prerušil toto ťaženie, ktoré si už vyžiadalo státisíce mŕtvych a zranených a viedlo k neuveriteľnému ničeniu a utrpeniu," dodal hovorca.



Mníchovská bezpečnostná konferencia sa bude konať od 14. do 16. februára. Tento rok sa na nej v hoteli Bayerischer Hof zíde podľa organizátorov 60 hláv štátov, 150 ministrov a vedúcich predstaviteľov popredných medzinárodných organizácií, ako aj vojenskí experti či zástupcovia zbrojárskeho priemyslu, aby diskutovali o problémoch bezpečnostnej politiky. Okrem iných príde aj osobitný vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa pre Ukrajinu Keith Kellogg.



Trumpov viceprezident Vance by mal vystúpiť v Mníchove s prejavom v piatok. So Zelenským sa stretne na okraj konferencie, ktorej bude podľa očakávaní dominovať vojna na Ukrajine.