Nemecko nezmierni opatrenia pre koronavírus skôr ako 20. apríla

Berlín 28. marca (TASR) - Šéf úradu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej uviedol, že opatrenia na obmedzenie šírenia nového druhu koronavírusu v krajine nebudú odvolané skôr ako 20. apríla. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



"Nehovoríme o zmierňovaní skôr ako 20. apríla. Dovtedy zostávajú všetky opatrenia v platnosti," povedal Helge Braun v rozhovore pre noviny Tagesspiegel. Starší ľudia budú podľa neho musieť dodržiavať obmedzenia pohybu a medziľudského kontaktu dlhšie než mladí ľudia.



"Všetky modely majú spoločné jedno bez ohľadu na to, ako sa rozhodneme... to, že seniori a ľudia s nedostatočnou imunitou v našej spoločnosti musia byť účinne chránení proti infekcii, pokým nebude dostupná vakcína," dodal Braun.



Kancelárka Merkelová vo štvrtok uviedla, že by bolo priskoro hovoriť o tom, kedy budú zrušené opatrenia zamerané na sociálny odstup.



Braun podľa vlastných slov podporuje podobný prístup, akým voči pandémii bojuje Južná Kórea, zahŕňajúci aj využívanie digitálneho sledovania na upozornenie ľudí, že boli v kontakte s nakazenými osobami. Poukázal na to, že Nemecko už zaviedlo rovnaké obmedzenia týkajúce sa kontaktov, pričom má vysokú mieru testovania.