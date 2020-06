Nemecko neplatí lekárom, aby ako príčinu úmrtia uvádzali COVID-19

Bratislava 3. júna (TASR) - Na sociálnych sieťach koluje text, podľa ktorého sa nemecká vláda snaží umelo zvýšiť oficiálny počet obetí COVID-19 tým, že zdravotníckemu personálu platí značné prémie a pozostalým po zosnulých ponúka "finančný bonus", ak podpíšu vyhlásenie, že pacient zomrel na toto ochorenie. Nie je to pravda. Prémie pre zdravotnícky personál sa v Nemecku neodvíjajú od počtu nakazených v ich starostlivosti a federálna vláda ani zdravotné poisťovne pozostalým nič nevyplácajú. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



V príspevku uverejnenom na Facebooku v polovici mája, ktorý sa šíril aj v českom jazyku, sa píše: "Dobrý priateľ z Berlína mi dnes napísal, že jeho žena pracuje na patológii v nemocnici. A dejú sa tam veľmi zvláštne veci! Keď pozostalí prídu prevziať 'telo chudáka', lekár okrem iného navrhne, že ak podpíšu papiere so súhlasom, že ich mŕtvy príbuzný zomrel na COVID 19, dostanú od štátu finančný bonus cca 6000 Eur." Autor príspevku ďalej uvádza, že za každý prípad koronavírusu dostane lekár bonus 1600 eur a zdravotnícky personál 500 eur.



Ani jedno z tvrdení vo facebookovom statuse sa nezakladá na pravde. Pre AFP to potvrdil aj hovorca nemeckého ministerstva zdravotníctva Sebastian Gülde v e-maili z 27. mája 2020. Ten agentúre napísal, že ani federálna vláda a ani verejné zdravotné poisťovne žiadne príspevky pozostalým po obetiach ochorenia COVID-19 neposkytujú. Neuhrádzajú ani výdavky spojené s pohrebom.



Neexistuje ani žiadny vládny program, ktorý by motivoval lekárov a zdravotnícky personál, aby vykazovali čo najvyšší počet úmrtí na COVID-19. "Môžem potvrdiť, že táto informácia je nepravdivá a že sa v Nemecku na túto tému objavuje čím ďalej tým viac konšpiračných teórií. Federálna vláda zatiaľ nijaké bonusy pre zdravotnícky personál neuvoľnila," uviedol Gülde pre AFP.



Lekári aj zdravotné sestry v nemocniciach sú platení zo špeciálneho zdravotníckeho rozpočtu, ktorý nie je financovaný z federálneho rozpočtu, ale priamo zdravotnými poisťovňami. Tento rozpočet berie do úvahy individuálne požiadavky nemocníc na personál a podľa toho ich vypláca. Každá nemocnica si môže schváliť jednorazový bonus pre svojich stálych zamestnancov, ktorý je takisto vyplácaný zo spomínaného špeciálneho rozpočtu.



Peniaze z nemeckého federálneho rozpočtu získavajú nemocnice, ale nie za vykázané úmrtia pacientov s novým koronavírusom. Naopak, ide o kompenzáciu za ušlý zisk, pretože nemocnice museli uvoľniť kapacity pre prípadný zvýšený počet pacientov s chorobou COVID-19.



Dezinformácie o nemocniciach a lekároch zarábajúcich na koronavírusovej kríze sa objavili napríklad aj vo virálnom videu s názvom Plandemic.