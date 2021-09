Neúspešný kandidát konzervatívcov Laschet zablahoželal víťazovi volieb

Berlín 29. septembra (TASR) – Kandidát na nemeckého spolkového kancelára z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet zablahoželal v stredu svojmu rivalovi Olafovi Scholzovi z tábora sociálnych demokratov k víťazstvu v nedeľňajších voľbách. Informuje o tom agentúra AFP.



Zdroje zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) i z Laschetovho konzervatívneho bloku CDU/CSU spresnili, že Laschetovo blahoželanie bolo Scholzovi zaslané listom.



Armin Laschet sa predtým dostal pod paľbu kritiky, že verejne nezagratuloval svojmu súperovi, pripomína AFP. Správy o Laschetovom liste prišli krátko po oznámení nemeckej spolkovej vlády, že odchádzajúca kancelárka Angela Merkelová zablahoželala Scholzovi už v pondelok.



Nedeľňajšie voľby do Spolkového snemu (Bundestag) vyhrali sociálni demokrati z SPD, ktorí získali 25,7 percenta hlasov voličov. Konzervatívna CDU spolu so svojou sesterskou bavorskou Kresťanskosociálnou úniou (CSU) dosiahla s 24,1 percenta svoj historicky najhorší výsledok. Na treťom mieste skončili Zelení so 14,8 percenta hlasov.