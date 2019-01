Nemecko neverí v úspech nových rokovaní o dohode o brexite

Britskí zákonodarcovia podľa očakávania odmietnu súčasnú dohodu, ktorú Mayová vyrokovala s EÚ.

Berlín/Londýn 15. januára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas nepokladá za vážnu možnosť, že britská premiérka Theresa Mayová dosiahne lepšiu dohodu o tzv. brexite, ak tú, ktorú vyrokovala s Bruselom, v utorok večer odmietne v hlasovaní britský parlament. Maas povedal novinárom v Štrasburgu, že hoci sa pravdepodobne budú konať nové rozhovory Britov s Európskou úniou, on osobne neverí, že budú ponúknuté a nastolené "úplne nové riešenia".



Minister podľa nemeckej tlačovej agentúry DPA povedal: "Nevzdávame sa nádeje, že hlasovanie bude pozitívne, lebo pôjde o hlasovanie z rozumu - nielen v prospech Európy, ale aj v prospech Británie".



Britskí zákonodarcovia podľa očakávania odmietnu súčasnú dohodu, ktorú Mayová vyrokovala s EÚ. To posilňuje vyhliadku, že Spojené kráľovstvo odíde koncom marca z únie bez oficiálnej dohody, napísala v utorok tlačová agentúra AP.



Nemecká vláda tiež v utorok poprela správu v britskom bulvárnom denníku The Sun, že kancelárka Angela Merkelová v poslednej chvíli Mayovej ponúkla, že jej pomôže dosiahnuť lepšiu dohodu o brexite, teda o vystúpení Británie z EÚ. Merkelovej úrad uviedol, že denník The Sun nesprávne informoval o obsahu nedávneho telefonátu Merkelovej s Mayovou.



Denník sa odvolal na nemenovaného vysokopostaveného britského predstaviteľa, podľa ktorého je Merkelová presvedčená, že Európska únia môže poskytnúť Londýnu ďalšie ústupky, ak utorkové hlasovanie o dohode v britskom parlamente nebude úspešné.



Vo vyhlásení Merkelovej úrad napísal, že kancelárka "nedala (v telefonáte) vôbec žiadne prísľuby, ktoré by siahali ďalej, než diskusie Európskej rady v decembri a než obsah listov zaslaných Jeanom-Claudom Junckerom a Donaldom Tuskom".