Nemecko nevylučuje presun vojenskej misie v Mali do inej krajiny

Berlín 19. decembra (TASR) - Nemecko v záujme bezpečnosti svojich vojakov nevylučuje presun svojej vojenskej misie v Mali do inej krajiny, uviedla v nedeľu nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová.



"Bezpečnosť našich vojakov je mojou prioritou," povedala Lambrechtová pre týždenník Bild am Sonntag s odkazom na misiu nemeckých vojakov, ktorí poskytujú výcvik malijským silám, uviedla agentúra AFP.



"Teraz musíme preveriť, či je možné cvičiť malijských vojakov rovnako dobre alebo ešte lepšie na inom mieste, ktoré je pre našich vojakov bezpečnejšie," povedala Lambrechtová, ktorá nastúpila do úradu začiatkom tohto mesiaca.



Podľa AFP Lambrechtová už skôr vyjadrila svoj zámer preskúmať všetky zahraničné misie nemeckej armády. Chce, aby sa o mandátoch pre vojenské misie "viac diskutovalo v parlamente a aby sa neustále prehodnocovali ciele misií".



Podľa Lambrechtovej poslanci "posielajú vojakov na misiu, a preto za nich nesú zodpovednosť".



Nemecko má v Mali približne 1500 vojakov v rámci mierovej misie OSN a misie EÚ so zameraním na výcvik malijských vojakov.