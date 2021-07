Nezaočkované osoby zo zahraničia sa budú musieť v Nemecku testovať

Berlín 30. júla (TASR) – Všetky nezaočkované osoby prichádzajúce do Nemecka zo zahraničia sa budú musieť od nedele preukázať testom na koronavírus. Plne zaočkovaní ľudia alebo tí, ktorí ochorenie COVID-19 už prekonali, test potrebovať nebudú. V piatok to oznámil nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn, informovala agentúra AFP.



„Všetci nezaočkovaní ľudia sa v budúcnosti budú musieť otestovať, a to bez ohľadu na to, či prídu lietadlom, autom alebo vlakom," uviedol Spahn vo vyhlásení s tým, že toto pravidlo sa bude vzťahovať na všetky osoby staršie ako 12 rokov. Výnimku budú mať pendleri a osoby, ktoré cez Nemecko iba prechádzajú v rámci tranzitu, uvádza AFP.



Naďalej tiež ostáva v platnosti opatrenie, podľa ktorého sa testom musia preukázať aj zaočkované osoby prichádzajúce z krajín, kde prvýkrát zaznamenali známe koronavírusové varianty. Takýmito krajinami sú napríklad Brazília alebo Juhoafrická republika.



Podľa doterajších pravidiel sa po príchode do Nemecka museli nezaočkované osoby preukázať testom iba v prípade, keď pricestovali lietadlom. Cestujúci inými dopravnými prostriedkami test potrebovali len v prípade, keď prichádzali z rizikovej krajiny.



Nemecká polícia uviedla, že na dodržiavanie týchto opatrení bude dohliadať náhodnými previerkami.



Sprísnenie pravidiel cestovania v posledných dňoch požadovali najmä predstavitelia nemeckých pohraničných regiónov, predovšetkým Bavorska a Porýnia-Falcka.



Nemecko v porovnaní so svojimi susednými krajinami eviduje toto leto nízke počty infikovaných. Pre variant delta však aj tam v uplynulých týždňoch zaznamenali nárast počtu nových prípadov. Za posledných 24 hodín sa tam vyskytlo 2454 prípadov nákazy.