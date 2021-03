Nemecko nezruší obmedzenia na hraniciach s ČR a Nemeckom

Brusel 3. marca (TASR) - Nemecko sa zatiaľ nechystá zrušiť hraničné kontroly zamerané na občanov niektorých krajín EÚ vyvolané obavami zo šírenia nových agresívnejších variantov nového koronavírusu. Uviedol to v stredu portál Politico.eu s odvolaním sa na oficiálnu odpoveď, ktorú Európskej komisii (EK) poskytol nemecký veľvyslanec pri EÚ Michael Clauss.



Exekutíva EÚ v liste z 22. februára žiadala Berlín o vysvetlenie opatrenia, ktoré zakazuje vstup do Nemecka osobám prichádzajúcim z Českej republiky, Slovenska a rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko. Opatrenia prijaté Nemeckom sú podľa nej "neprimerané a neopodstatnené", pričom ochrana verejného zdravia by sa dala dosiahnuť aj menej reštriktívnymi opatreniami.



Nemecká vláda mala k dispozícii desať dní na zaslanie odpovede.



Clauss v odpovedi uviedol, že tieto protipandemické opatrenia sú v platnosti a prísnejšie kontroly na hraniciach s Rakúskom a Českou republikou budú pokračovať dovtedy, kým v týchto krajinách bude trvať stav s vysokým výskytom nových variantov koronavírusu.



"V záujme ochrany zdravia musíme dodržiavať opatrenia prijaté na našich vnútorných hraniciach," uviedol Clauss v liste adresovanom šéfke Generálneho riaditeľstva EK pre spravodlivosť a spotrebiteľov (JUST) Salle Saastamoinenovej.



Clauss ďalej konštatoval, že obmedzenia na nemeckých hraniciach rešpektujú zásadu proporcionality, pretože sú obmedzené na nevyhnutné minimum pre dosiahnutie účinnej ochrany pred zavlečením nebezpečných variantov koronavírusu a poskytujú výnimky, ktoré umožňujú zachovať pohyb osôb a tovarov na jednotnom trhu EÚ.



Výnimku z opatrení majú nemeckí občania a osoby s trvalým pobytom v Nemecku, ako aj vodiči nákladných vozidiel a cezhraniční pracovníci z "kritických" sektorov ekonomiky, ktorí sa musia preukázať aktuálnym negatívnym testom na COVID-19.



Spravodajca TASR Jaromír Novak