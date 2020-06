V Nemecku bude ombudsman prenasledovaných komunistami v NDR

Berlín 24. júna (TASR) – Nová funkcia nemeckého spolkového ombudsmana bude mať za úlohu obhajovať záujmy ľudí prenasledovaných počas komunistického režimu v bývalej Nemeckej demokratickej republike. Pozícia by mala vzniknúť v lete 2021. V stredu o tom informovala agentúra DPA.



Podľa predsedníčky parlamentného výboru pre kultúru Katrin Buddeovej by návrh zákona na vytvorenie tejto funkcie mal byť nemeckému parlamentu predložený po letných prázdninách.



Dodala, že na jej vzniku sa zhodujú vládnuca strana Kresťanskodemokratická únia kancelárky Angely Merkelovej a sociálni demokrati, medzi ktorých Buddeová patrí.



Ambíciou predsedníčky výboru je, aby Bundestag prijal uvedený zákon 3. októbra na Deň nemeckej jednoty, ktorým si Nemci tento rok pripomenú 30. výročie znovuzjednotenia Nemecka po skončení studenej vojny.



Naplánované sú taktiež ďalšie dva návrhy noviel zákonov, ktoré sa týkajú zmeny evidovania a archivovania dokumentov tajnej polície Stasi. Tá počas svojej činnosti (1950-90) zastrašovala, prenasledovala a väznila disidentov, približuje DPA.



V súčasnosti je do spisov, ktoré Stasi viedla na občanov nepohodlných režimu, možné nahliadnuť.