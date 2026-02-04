< sekcia Zahraničie
Nemecko: Nová mládežnícka organizácia AfD má väzby na extrémistov
Autor TASR
Berlín 4. februára (TASR) — Nová mládežnícka organizácia politickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) s názvom Generácia Nemecko (GD) nejaví žiadne známky umiernenosti v porovnaní so svojou rozpustenou predchodkyňou Mladá alternatíva (JA), ktorú Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) klasifikoval ako preukázateľne pravicovo-extrémistickú. V odpovedi na interpeláciu poslankyne Strany zelených Marlene Schönbergerovej to v utorok uviedlo nemecké ministerstvo vnútra. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.
V prejavoch na ustanovujúcom zjazde GD konanom 29. novembra 2025 v Giessene zaznieval podľa ministerstva nepriateľský postoj voči demokratickému poriadku a hovorilo sa tam o etnocentrickom chápaní národa, čo by mohlo byť základom pre požiadavky na právnu diskrimináciu nemeckých občanov s migračným pôvodom.
Dôkazom kontinuity medzi oboma organizáciami je aj to, že väčšina členov JA prešla do nástupníckej organizácie. Navyše sú známe prepojenia medzi členmi Generácie Nemecko a inými extrémistickými organizáciami, konštatovalo ministerstvo vnútra.
Generácia Nemecko tvrdí, že má viac ako 2100 členov. Na rozdiel od JA je plne integrovaná do AfD. Tá mala predtým malý vplyv na správanie členov JA, ktoré opakovane poškodzovalo jej imidž.
Spolkové ministerstvo vnútra odmietlo poskytnúť ďalšie podrobnosti o údajných väzbách členov GA na extrémistické organizácie. Zdôvodnilo to potrebou ochrany potenciálnych a prebiehajúcich vyšetrovaní.
Schönbergerová v tejto súvislosti vyzvala na konanie o zákaze nového mládežníckeho krídla AfD a potenciálne aj celej politickej strany.
AfD bola založená vo februári 2013 a v súčasnosti je druhou najsilnejšou stranou v Spolkovom sneme, dolnej komore nemeckého parlamentu. Jej preferencie sú najvyššie na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky. Zatiaľ nebola vo vláde na krajinskej ani spolkovej úrovni.
BfV v máji 2025 klasifikoval AfD ako preukázateľne pravicovo-extrémistickú stranu. AfD napadla toto rozhodnutie na súde, na čo ju BfV dočasne prestal takto klasifikovať na verejnosti.
