Nemecká strana BSW má dostatok podpisov na účasť v eurovoľbách

Berlín 26. februára (TASR) - Jedna z nových nemeckých politických strán, populistická Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), zozbierala dostatočný počet podpisov na to, aby sa 9. júna mohla zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Strana tvrdí, že disponuje 18.000 podpismi priaznivcov s potrebnými osvedčeniami podľa volebného zákona, čo je podstatne viac ako 4000 podpisov vyžadovaných pre nové strany.



"Odozva je fantastická. Vo veľmi krátkom čase sme získali oveľa viac podpisov, ako bolo potrebné. To teraz zaručuje, že BSW môže kandidovať v európskych voľbách," povedala v pondelok 54-ročná Wagenknechtová, spolupredsedníčka strany.



Táto reakcia podľa jej slov naznačuje, že mnohí ľudia si v Nemecku želajú zmenu európskej politiky.



Wagenknechtová, bývalá prominentná členka strany Ľavica (Die Linke) zastávajúcej tvrdú líniu, odišla zo svojho domovského subjektu minulý rok a založila BSW, ktorá spája ľavicovú sociálnu politiku s protiimigračným postojom a kritikou Európskej únie. Strana oficiálne vznikla 8. januára.



BSW vo svojom politickom manifeste ostro kritizuje EÚ a okrem iných sporných bodov vyzýva na odklon od súčasnej klimatickej politiky tohto bloku. BSW sa v prípade úspechu v eurovoľbách chce usilovať o rozpustenie EÚ, ako aj o zrušenie jej politík na ochranu klímy v ich súčasnej podobe.



Volebnými lídrami BSW pre voľby do europarlamentu budú bývalý politik Ľavice Fabio De Masi a dlhoročný sociálny demokrat Thomas Geisel, oznámila ešte v januári Wagenknechtová.



Strana sa bude uchádzať o hlasy voličov aj vo voľbách, ktoré sa v septembri uskutočnia v troch spolkových krajinách na východe Nemecka. Analytici tvrdia, že BSW by mohla odobrať hlasy krajne pravicovej Alternatíve pre Nemecko (AfD).