Polícia vedie nové vyšetrovanie s podozrivým v prípade McCannovej

Braunschweig 22. septembra (TASR) – Nemeckí vyšetrovatelia preverujú nové obvinenie zo znásilnenia voči mužovi podozrivému z únosu a vraždy britského dievčatka Madeleine McCannovej v Portugalsku v roku 2007. V utorok to potvrdila prokuratúra v nemeckom meste Braunschweig, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Po výzvach prostredníctvom médií sa prihlásila Írka a uviedla, že v roku 2004 bola znásilnená v juhoportugalskom regióne Algarve, nie ďaleko od miesta, z ktorého niekoľko dní pred svojimi štvrtými narodeninami zmizla v roku 2007 malá Madeleine. Povedal to prokurátor v spomínanom meste Hans Christian Wolters.



Madeleine zmizla z prázdninového apartmánu svojej rodiny v obci Praia da Luz v regióne Algarve, keď boli jej rodičia na večeri v blízkej reštaurácii. Prípad vyvolal medzinárodnú pozornosť a dostal sa do hlavných správ médií po celom svete. V jednom bode vyšetrovania dokonca portugalská polícia pokladala za podozrivých práve rodičov dievčatka.



V regióne Algarve žil v pravidelných intervaloch v rokoch 1995-2007 spomínaný podozrivý Nemec, teraz 43-ročný, ktorý si už odpykal viaceré tresty za mrežami za sexuálne zneužívanie detí. Tento muž žil niekoľko rokov aj v jednom dome medzi obcou Praia da Luz a neďalekým mestom Lagos.



V súčasnosti si odpykáva vo väzení dlhý trest súvisiaci s drogovými zločinmi.