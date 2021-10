Novou predsedníčkou Bundestagu sa stala Bärbel Basová z SPD

Berlín 26. októbra (TASR) – Nemecký Spolkový snem (Bundestag) si v utorok veľkou väčšinou hlasov zvolil svoju novú predsedníčku – Bärbel Basovú, súčasnú podpredsedníčku parlamentnej frakcie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Basová sa stala v poradí len treťou ženou na tomto poste, informovala agentúra DPA.



Na ustanovujúcom zasadnutí dolnej komory nemeckého parlamentu pozostávajúcej zo 736 poslancov, ktorej zloženie vzišlo zo septembrových volieb, hlasovalo za Basovú 576 zo 724 prítomných zákonodarcov.



Basová, ktorá je poslankyňou od roku 2009, vystrieda na poste šéfa Bundestagu bývalého ministra financií Wolfganga Schäubleho z Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Schäuble musí po štyroch rokoch tento post opustiť, keďže blok CDU/CSU skončil vo voľbách až druhý za SPD. Túto pozíciu obvykle obsadzuje najväčšia parlamentná frakcia – v tomto prípade SPD, ktorá vo voľbách z 26. septembra zvíťazila s 25,7 percenta hlasov. Ostatné strany si rozdelia posty podpredsedov parlamentu.



Predseda Bundestagu patrí v Nemecku spolu s prezidentom a predsedom vlády k najvyššie postaveným predstaviteľom štátu. Do funkcie ho volia poslanci a jeho najdôležitejšou úlohou je vedenie plenárnych zasadnutí.



Ustanovujúcim zasadnutím nového Spolkového snemu sa končí funkčné obdobie doterajšej vlády kancelárky Angely Merkelovej. Prezident Frank-Walter Steinmeier ju v utorok poveril, aby svoj úrad viedla až do zvolenia nového kancelára. Jeho voľba je naplánovaná na týždeň začínajúci 6. decembrom. Dovtedy však musí vzniknúť koaličná vláda SPD, Zelených a Slobodnej demokratickej strany, ktoré minulý týždeň avizovali, že koaličná zmluva bude zrejme hotová do konca novembra.