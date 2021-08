Nový prieskum v Nemecku potvrdil návrat sociálnych demokratov

Berlín 27. augusta (TASR) - Mesiac pred parlamentnými voľbami v Nemecku potvrdil ďalší prieskum nárast popularity sociálnych demokratov z SPD na úkor kresťanských demokratov z CDU/CSU. Ak by sa voľby konali túto nedeľu, SPD i konzervatívcov by volilo rovnako 22 percent voličov, vyplýva z výsledkov zverejnených v piatok verejnoprávnou televíziou ZDF.



Prieskum pre jej program Politbarometer ukázal, že sociálni demokrati si za posledné dva týždne polepšili o tri percentuálne body, pokým blok CDU/CSU si pohoršil o štyri body.



Zelení by podľa tohto prieskumu získali 20 percent hlasov, o jeden bod viac ako pred dvoma týždňami, čo ich zaraďuje len tesne za zmienené dve tradične najväčšie strany v nemeckom parlamente.



Podpora pre krajne pravicovú Alternatívu pre Nemecko (AfD) zostala na nezmenenej úrovni 11 percent, zatiaľ čo podpory strany Ľavica klesla o jeden bod na šesť percent.



Medzi kandidátmi na nového spolkového kancelára, ktorý vo funkcii po voľbách z 26. septembra nahradí Angelu Merkelovú, však jasne vedie Olaf Scholz z SPD pred Arminom Laschetom z CDU/CSU.



Lascheta považuje len 25 percent respondentov za vhodného kandidáta na post kancelára a 71 percent za nevhodného. Scholz by, naopak, vyhovoval 65 percentám a nevyhovoval 30 percentám opýtaných.