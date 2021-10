Nový Spolkový snem sa zišiel na ustanovujúcom zasadnutí

Berlín 26. októbra (TASR) – Tridsať dní po nemeckých parlamentných voľbách sa v utorok dopoludnia zišiel na svojom ustanovujúcom zasadnutí novozvolený Spolkový snem (Bundestag). Ako píše agentúra AFP, v dolnej parlamentnej komore zasadol rekordný počet 736 poslancov, medzi ktorými je viac žien a mladších ľudí než tomu bolo doposiaľ. Nový Spolkový snem je tiež etnicky rôznorodejší.



Ustanovujúce zasadnutie Bundestagu otvoril o 11.00 h jeho súčasný predseda Wolfgang Schäuble, čím sa oficiálne začalo 20. volebné obdobie. Na schôdzi sa zúčastňuje i dosluhujúca kancelárka Angela Merkelová, ktorá sedí v sekcii pre návštevníkov, keďže už nie je poslankyňou, vysvetľuje agentúra AP.



Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier ešte v priebehu utorka oficiálne rozpustí Merkelovej kabinet, ktorý však bude fungovať až do vymenovania novej vlády.



Za novú predsedníčku Bundestagu má byť zvolená súčasná podpredsedníčka parlamentnej frakcie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Bärbel Basová, ktorá by sa tak stala v poradí treťou ženou na tomto poste.



Poslankyňou - za stranu Zelených - sa vôbec po prvý raz stane i žena tmavej pleti, 47-ročná Awet Tesfaiesusová pôvodom z Eritrey. „V tejto krajine potrebujeme rôznorodosť," povedala pre AFP. „Ľudia, ktorí sa stali obeťami rasizmu, musia byť (na pôde Spolkového snemu) lepšie reprezentovaní," zdôraznila.



Počet poslancov, ktorí sa narodili v zahraničí alebo aspoň jeden z ich rodičov má iné než nemecké korene, sa zvýšil na 83; predstavuje to 11,3 percenta všetkých členov Bundestagu (v predchádzajúcom Sneme ich bolo 8,2 percenta). Podľa Deniz Nergizovej, šéfky Spolkovej rady pre imigráciu a integráciu (BZI), je to však stále málo, keďže v Nemecku má zahraničné korene približne 26 percent obyvateľstva.



Medzi poslancami za stranu Zelených je najmenej 30 zástupcov mladších ako 35 rokov, čím Spolkový snem výrazne omladne. Počet žien v Bundestagu je i po 16-ročnej vláde Angely Merkelovej, prvej ženy na tomto poste, stále nízky. Aktuálne tvoria ženy 24 percent poslaneckého zboru, čo je nárast o štyri percentá oproti predošlému funkčnému obdobiu.



Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), Zelení a Slobodná demokratická strana (FDP) minulý týždeň ohlásili, že novú vládu chcú vytvoriť v priebehu druhého decembrového týždňa, keď si zvolia i nového spolkového kancelára. Koaličná zmluva má byť hotová do konca novembra.