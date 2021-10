Núdzový stav sa v Nemecku už po 25. novembri predlžovať nebude

Berlín 27. októbra (TASR) – Trojica politických strán, ktoré v Nemecku rokujú o zostavení novej vlády, sa v stredu zhodla, že núdzový stav súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu, platný na celom území krajiny do 25. novembra, sa už predlžovať nebude. Na tlačovej konferencii v Berlíne to oznámili predstavitelia sociálnych demokratov (SPD), Zelených a Slobodnej demokratickej strany, píše agentúra DPA.



„Vážne nebezpečenstvo pre verejné zdravie v celej (Nemeckej) spolkovej republike, ktoré je podľa zákona o ochrane pred infekciami predpokladom pre vyhlásenie stavu epidémie na celoštátnej úrovni, z nášho pohľadu dozaista už nepretrváva," povedal podpredseda frakcie SPD Dirk Wiese.



„Napriek stúpajúcim počtom nakazených a hospitalizovaných sa situácia javí inak, ako ešte pred niekoľkými mesiacmi. Dôvodom je predovšetkým stúpajúca ochrana obyvateľstva prostredníctvom očkovania," dodal Wiese. „Zatváranie škôl, lockdowny a zákazy vychádzania už jednoznačne nebudú a v aktuálnej situácii sú neprimerané," zdôraznil.



Šéfka frakcie Zelených Katrin Göringová-Eckardtová priblížila, že i po uplynutí stavu núdze budú počas prechodnej fázy do 20. marca budúceho roku platiť niektoré protipandemické opatrenia i naďalej. Jednotlivým spolkovým krajinám to umožní zavádzať určité opatrenia vrátane povinnosti nosiť rúška alebo pravidiel prístupu do niektorých oblastí len pre očkovaných, uzdravených z covidu alebo ľudí s negatívnym výsledkom testu.



Marco Buschmann z frakcie Slobodnej demokratickej strany uviedol, že počas jesene a zimy dostane 16 spolkových krajín Nemecka k dispozícii „prehľadný katalóg opatrení, ktoré predstavujú menej intenzívne zásahy".



Göringová-Eckardtová okrem iného poznamenala, že do budúcnosti neplánujú zaviesť povinnú prácu z domu. Vzhľadom na možnosti dať sa zaočkovať, ako aj mieru zaočkovanosti to totiž nepovažujú za nevyhnutné. Budúci koaliční partneri chcú tiež dosiahnuť, aby sa dalo proti covidu zaočkovať ešte viac ľudí.



Stav epidémie je základom pre nariadenia a centrálne opatrenia v súvislosti s koronavírusovou pandémiou v Nemecku, pripomína DPA. Spolkový snem ho vyhlásil po prvý raz v marci 2020 a následne ho viackrát predĺžil - naposledy koncom augusta. Ak tento výnimočný stav nie je po troch mesiacoch predĺžený, jeho platnosť automaticky vyprší. Jeho ukončenie ku koncu novembra navrhol predtým i dosluhujúci spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn.