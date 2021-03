Nemecko o 14 dní predĺžilo hraničné kontroly s Českom

Berlín 30. marca (TASR) - Nemecko v utorok oznámilo predĺženie stacionárnych kontrol na hraniciach s Českom o ďalších 14 dní a zároveň ukončilo hraničné kontroly s rakúskou spolkovou krajinou Tirolsko, ktoré mali byť pôvodne v platnosti do stredajšej polnoci. Uviedol to v Berlíne nemecký minister vnútra Horst Seehofer, informovala agentúra DPA.



Seehofer predĺženie kontrol s ČR zdôvodnil tým, že práve v pohraničných regiónoch je počet nakazených stále vysoký a Česko naďalej patrí medzi oblasti s vysokou incidenciou nákazy. Hoci bolo v nedeľu ČR vyradené z oblastí s výskytom vírusových variantov, v platnosti zostáva povinnosť preukázania sa negatívnym testom pri vstupe do krajiny a 14-dňová karanténa. Platnosť týchto opatrení by mala vypršať až po Veľkej noci.



Rovnaké karanténne pravidlá platia naďalej i pre Tirolsko - obľúbený cieľ nemeckých dovolenkárov -, ktoré tiež do víkendu patrilo medzi oblasti s výskytom nákazlivejších variantov koronavírusu.



Seehofer zároveň nariadil polícii zintenzívnenie náhodných hraničných kontrol i tam, kde sa nevykonávajú stacionárne kontroly, a to predovšetkým po Veľkej noci. Znamená to, že s kontrolami musia počítať napríklad i cestujúci z Poľska, Francúzska či Dánska, dodal.