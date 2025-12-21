< sekcia Zahraničie
O azyl v Nemecku požiadalo 1600 ľudí, ktorým predtým odopreli vstup
Hraničné kontroly sa v schengenskom priestore európskych krajín bežne neplánujú, nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt však zintenzívnil kontroly.
Autor TASR
Berlín 21. decembra (TASR) - Takmer 1600 ľudí, ktorým bol od 7. mája odopretý vstup v rámci sprísnených kontrol na vnútorných hraniciach Nemecka, požiadalo v krajine o azyl, uviedla v nedeľu spolková vláda v Berlíne. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Údaje z Centrálneho registra cudzincov neukazujú, kde boli žiadosti o azyl podané – ani či boli podané v súvislosti s opätovným pokusom o vstup v blízkosti hraníc, alebo po vstupe na inom mieste v Nemecku.
Hraničné kontroly pri vstupe sú opäť zavedené na všetkých nemeckých pozemných hraniciach od 16. septembra 2024, pričom niektoré kontroly boli zavedené už predtým. Ministerstvo vnútra v Berlíne nariadilo rozšírenie týchto kontrol s cieľom účinnejšie obmedziť neoprávnené vstupy do krajiny, pripomína DPA. Časovo obmedzené kontroly boli dvakrát predĺžené, naposledy do polovice marca 2026.
Hraničné kontroly sa v schengenskom priestore európskych krajín bežne neplánujú, nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt však zintenzívnil kontroly zavedené za predchádzajúcej stredoľavicovej koalície hneď po nástupe do funkcie v máji minulého roka. Nariadil polícii, aby odmietala aj žiadateľov o azyl, avšak s výnimkou príslušníkov zraniteľných skupín, ako sú chorí alebo tehotné ženy.
Podľa predbežných policajných údajov bolo medzi 8. májom a 31. októbrom celkovo 201 osôb identifikovaných ako „zraniteľné“. Počas tohto obdobia bolo zistených celkovo 32.236 neoprávnených vstupov, uviedla vláda. Väčšina z nich bola na hraniciach s Francúzskom (viac než 5500), Poľskom a Rakúskom, ako aj na letiskách v Nemecku.
Údaje z Centrálneho registra cudzincov neukazujú, kde boli žiadosti o azyl podané – ani či boli podané v súvislosti s opätovným pokusom o vstup v blízkosti hraníc, alebo po vstupe na inom mieste v Nemecku.
Hraničné kontroly pri vstupe sú opäť zavedené na všetkých nemeckých pozemných hraniciach od 16. septembra 2024, pričom niektoré kontroly boli zavedené už predtým. Ministerstvo vnútra v Berlíne nariadilo rozšírenie týchto kontrol s cieľom účinnejšie obmedziť neoprávnené vstupy do krajiny, pripomína DPA. Časovo obmedzené kontroly boli dvakrát predĺžené, naposledy do polovice marca 2026.
Hraničné kontroly sa v schengenskom priestore európskych krajín bežne neplánujú, nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt však zintenzívnil kontroly zavedené za predchádzajúcej stredoľavicovej koalície hneď po nástupe do funkcie v máji minulého roka. Nariadil polícii, aby odmietala aj žiadateľov o azyl, avšak s výnimkou príslušníkov zraniteľných skupín, ako sú chorí alebo tehotné ženy.
Podľa predbežných policajných údajov bolo medzi 8. májom a 31. októbrom celkovo 201 osôb identifikovaných ako „zraniteľné“. Počas tohto obdobia bolo zistených celkovo 32.236 neoprávnených vstupov, uviedla vláda. Väčšina z nich bola na hraniciach s Francúzskom (viac než 5500), Poľskom a Rakúskom, ako aj na letiskách v Nemecku.