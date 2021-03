Nemecko o dva týždne predĺži kontroly na hraniciach s ČR a Tirolskom

Berlín 17. marca (TASR) - Nemecko v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu predĺži o dva týždne stacionárne kontroly na hraniciach s Českom a rakúskou spolkovou krajinou Tirolsko. Tie mali pôvodne platiť do stredajšej polnoci. Denníku Münchner Merkur to v stredu potvrdil spolkový minister vnútra Horst Seehofer.



"Veríme, že kontroly na hraniach s Rakúskom budeme môcť ukončiť o niečo skôr, možno ešte v priebehu marca," povedal Seehofer. Dodal, že Berlín bude sledovať opatrenia súvisiace s bojom proti šíreniu nákazy v Tirolsku.



Seehofer avizoval, že vo štvrtok sa v Berlíne stretne s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom, s ktorým bude hovoriť aj o tejto otázke.



Nemecká vláda vyhlásila v polovici februára ČR, Slovensko a väčšinu Tirolska za oblasti so zvýšeným výskytom nákazlivejších mutácií koronavírusu. Z týchto oblastí môžu na územie Nemecka vstúpiť len nemeckí občania a osoby s trvalým pobytom v tejto krajine. Výnimky tiež platia pre vodičov kamiónov, zdravotníckych pracovníkov a ďalšie skupiny občanov vrátane cezhraničných pracovníkov pôsobiacich v oblastiach dôležitých pre chod štátu. Všetci sa musia preukázať negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 48 hodín.