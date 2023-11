Nemecko objednalo pre Ukrajinu 32 použitých tankov Leopard

Berlín 14. novembra (TASR) – Nemecká vláda objednala u zbrojárskej spoločnosti Rheinmetall 32 starších tankov Leopard 1A5, ktoré chce poslať na Ukrajinu. Oznámil to v utorok samotný Rheinmetall, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Objednávka je rozdelená na 25 tankov, päť obrnených vyslobodzovacích vozidiel a dva výcvikové tanky. Všetky vozidlá budú zrenovované v dvoch závodoch Rheinmetallu v Nemecku.



Hodnota objednávky predstavuje niekoľko desiatok miliónov eur a zahŕňa aj výcvik, logistiku, náhradné diely a údržbu. Rheinmetall uviedol, že tanky dodá na budúci rok.



Zbrojárske spoločnosti bežne odkupujú za veľmi nízke ceny späť tanky, ktoré armády po niekoľkých desiatkach rokov vyraďujú z prevádzky. Tanky sú následne uskladnené, pričom firmy sa spoliehajú na to, že v budúcnosti by po nich znovu mohol byť dopyt. Modernizácia starých tankov do bojaschopného stavu trvá niekoľko mesiacov. Vzhľadom na vojnu na Ukrajine sa im tento obchodný model vyplatil, píše DPA.



Nejde pritom o prvé tanky Leopard, ktoré Rheinmetall takto dodá Ukrajine. V júni si od neho objednalo 14 o niečo novších, no už taktiež zastaraných tankov Leopard 2A4 pre Ukrajinu aj Holandsko a Dánsko. Tanky Leopard okrem toho dodali Ukrajine členské krajiny NATO aj zo svojich vlastných skladových zásob.