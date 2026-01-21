< sekcia Zahraničie
Nemecko obvinilo Rusko z páchania vojnových zločinov na Ukrajine

Autor TASR
Berlín 21. januára (TASR) - Nemecko obvinilo v stredu Rusko z páchania „vojnových zločinov“ po útokoch na ukrajinských civilistov a energetickú infraštruktúru krajiny počas najchladnejšej zimy od začiatku vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Cieľom tejto vojny je unaviť Ukrajinu. Ide o jasné porušenie medzinárodného humanitárneho práva a Rusko sa podľa nás v tomto prípade dopúšťa vojnových zločinov,“ uviedol hovorca vlády Steffen Meyer.
Rusko denne podniká útoky, ktoré často cielia na energetickú infraštruktúru Ukrajiny a spôsobujú rozsiahle výpadky elektriny a kúrenia, pripomína DPA. Ukrajinu navyše zasiahla vlna mrazivého počasia a teploty v Kyjeve v noci klesajú až na mínus 15 stupňov Celzia. Kyjev tvrdí, že Moskva sa snaží zvýšiť tlak na krajinu, aby ju prinútila prijať mierový plán za ruských podmienok.
„Absolvoval som mimoriadnu poradu o koordinácii v energetickom sektore. V Kyjevskej, Charkovskej, Sumskej, Černihivskej a Dnepropetrovskej oblasti je situácia najvážnejšia. Opravárske tímy a Štátna pohotovostná služba Ukrajiny, zamestnanci energetických spoločností a mestských služieb sú v plnom nasadení. Do (stredajšieho rána) bolo stále približne 4000 budov v Kyjeve bez vykurovania a takmer 60 percent hlavného mesta bez elektriny,“ napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X.
