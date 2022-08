Obžalovali jedného z údajných únoscov Vietnamca Trinha, známeho i v SR

Berlín 25. augusta (TASR) - Päť rokov po únose vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu obžalovala nemecká generálna prokuratúra jedného z údajných páchateľov, ktorého do Nemecka v júni vydala Česká republika. Prípad únosu svojho času rezonoval aj na Slovensku v súvislosti s tvrdeniami o možnom použití slovenského vládneho špeciálu, avšak táto stopa sa napokon podľa slovenskej generálnej prokuratúry nepotvrdila, informuje TASR.



Ako pripomenul nemecký denník Berliner Zeitung, podnikateľa v júli 2017 chytili príslušníci vietnamskej tajnej služby na ulici v Berlíne spolu so ženou, ktorá ho sprevádzala. Strčili ich do auta a muž napokon proti svojej vôli skončil vo svojej domovskej krajine. Tam ho obvinili zo sprenevery, ktorej sa vraj dopustil ako manažér štátnej firmy, a napokon dostal doživotný väzenský trest.



Zadržaný Vietnamec Anh T. L., ktorý sa údajne podieľal na príprave únosu a počas neho plnil úlohu šoféra, je teraz v Nemecku obvinený zo špionážnej činnosti a spoluúčasti na trestnom čine obmedzovania osobnej slobody.



Na čine sa podľa nemeckej generálnej prokuratúry podieľalo viacero Vietnamcov vrátane zamestnancov veľvyslanectva v Berlíne a vietnamských občanov žijúcich vo viacerých európskych krajinách.



Únos Vietnamca, ktorý bol v tom čase v azylovom konaní, naštrbil vzťahy medzi Nemeckom a Vietnamom; plánovanú dohodu o partnerskej spolupráci tieto krajiny napokon nepodpísali.



Rok po únose v Nemecku odsúdili Vietnamca Longa N. H. za účasť na únose na takmer štyri roky väzenia.



Slovenský generálny prokurátor Maroš Žilinka vlani skonštatoval, že sa nenašli žiadne dôkazy o vedomej účasti slovenských orgánov na únose. Nepotvrdilo sa ani to, či unesený vietnamský občan vôbec bol na území SR. Rovnako sa v inkriminovanom čase na palube vládneho špeciálu nenachádzal ani vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) či jeho ochrankár. Vyšetrovanie vychádzalo aj z rozsudku vydaného nemeckými súdmi, podľa ktorého nebolo zrejmé, akým spôsobom opustil vietnamský podnikateľ Nemecko.