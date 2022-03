Obžalovali muža, ktorý chcel spáchať teroristický útok pri Hamburgu

Berlín 25. marca (TASR) - Nemecká prokuratúra v piatok oznámila, že obžalovala muža, ktorý plánoval spáchať v oblasti Hamburgu útok motivovaný islamským extrémizmom. Svoj čin chcel uskutočniť pri príležitosti vlaňajšieho 20. výročia teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Hamburský súd obžaloval Abdurrahmana C., ktorý má dvojaké nemecké i marocké občianstvo, z prípravy závažného násilného činu a z porušenia zákonov o zbraniach.



Prokuratúra tvrdí, že obžalovaný plánoval do januára 2021 vykonať útok v okolí Hamburgu. Chcel sa pri pritom inšpirovať bombovým útokom na Bostonský maratón z roku 2013, pri ktorom prišli o život tri osoby a vyše 180 ľudí utrpelo zranenia.



AP pripomína, že traja zo štyroch útočníkov, ktorí boli pilotmi unesených lietadiel použitých pri útokoch z 11. septembra, žili a študovali práve v severonemeckom meste Hamburg.



Nemecká prokuratúra priblížila, že obžalovaný Abdurrahman C. si zakúpil veľké množstvá chemikálií použiteľných na výrobu bômb a tiež stovky skrutiek a matíc, ktoré mali znásobiť ničivý účinok. Aby zamaskoval svoje konanie, tieto predmety si nechal doručiť na rozličné adresy. Podozrivý sa tiež údajne pokúsil na darknete kúpiť ručný granát a poloautomatickú zbraň.



Kedy sa tento prípad dostane pred súd, zatiaľ nie je známe, napísala AP.