Nemecko: Obžalovaný v prípade únosu Vietnamca na súde mlčal

Berlín 7. novembra (TASR) – Druhý obžalovaný v prípade únosu podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Nemecka do Vietnamu v pondelok na berlínskom súde mlčal. Odmietnutie vyjadriť sa k obvineniam oznámil jeho obhajca v rozpore s očakávaniami, že prizná vinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Obžalovaným je 32-ročný vietnamský občan L. Anh Tu. Spolková prokuratúra ho obviňuje zo špionážnej činnosti a spoluúčasti na trestnom čine obmedzovania osobnej slobody. Predpokladá tiež, že za únos spred piatich rokov je zodpovedná vietnamská tajná služba.



Vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha uniesli v júli 2017 v berlínskom parku a tajne prepravili do vlasti, kde ho za údajnú korupciu odsúdili na dve doživotia, pripomína DPA. Bývalý šéf štátneho podniku bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený úradmi. Nemecko sa v tejto súvislosti zaoberalo možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím vládneho špeciálu.



Obžalovaný L. Anh Tu, ktorého zadržali tento rok v apríli v Prahe, sa okrem iného podieľal na špehovaní obete, tvrdí obžaloba. Podľa nemeckej prokuratúry bol tiež v dodávke s vietnamskými agentmi, keď Thanha uniesli a s ôsmimi ďalšími osobami bol pri preprave podnikateľa z Brna do Bratislavy.



Proces na berlínskom súde sa začal minulú stredu. Pokračovať bude túto stredu (9. novembra) vypočúvaním prvých svedkov. Pojednávania by mali trvať do 30. novembra.



V roku 2018 odsúdili v Nemecku v prvom procese súvisiacom s týmto prípadom Vietnamca Longa N. H. na takmer štyri roky väzenia za účasť na únose. Tento verdikt je právoplatný.