Nemecko očakáva búrlivý Silvester, policajný zväz varuje
Úrady už zaviedli špeciálne opatrenia, pretože počet aj sila ohňostrojov a petard sa v posledných rokoch výrazne zvýšili.
Autor TASR
Berlín 27. novembra (TASR) - Nemecký policajný zväz (GdP) očakáva búrlivý Silvester a varuje pred príliš malým počtom policajtov na zvládnutie situácie na prelome rokov. TASR o tom píše podľa stredajšej správy agentúry DPA.
„Polícia už plánuje operácie a personál a je zúfalá, pretože nie je dostatok policajtov,“ povedal pre noviny Rheinische Post predseda GdP Jochen Kopelke. Podľa jeho slov sa úrady pripravujú na „strieľanie z pištolí slepými nábojmi, násilie v skupinách [a] plánované prepadnutia.“ Sudcovia by podľa neho nemali byť v túto noc doma, ale mali by pracovať priamo v zadržiavacích a väzenských priestoroch.
Úrady už zaviedli špeciálne opatrenia, pretože počet aj sila ohňostrojov a petard sa v posledných rokoch výrazne zvýšili. Kopelke vyzval na ďalšie sprísnenie zákazov petárd a vznik chránených zón v mestách. Nelegálny predaj zbraní na streľbu slepými nábojmi sa musí zastaviť a „viacnásobní páchatelia z posledných rokov“ by mali čeliť povinnosti podávania hlásení o pohybe alebo by im mal byť zakázaný vstup do určitých oblastí.
Kopelke vyzval ministrov vnútra spolkových krajín, ktorí sa stretávajú budúci týždeň na konferencii so spolkovým ministrom Alexandrom Dobrindtom, aby vyslali jasný signál v prospech väčšej ochrany policajtov počas Silvestra.
Chaos na Silvestra v mnohých nemeckých mestách v posledných rokoch opakovane vyvolal diskusiu o obmedzení ohňostrojov, škodách na majetku, zraneniach, environmentálnych problémoch a problémoch s domácimi zvieratami. Strana Ľavica (Die Linke) v stredu v parlamente obnovila svoju snahu sprísniť predpisy týkajúce sa súkromných ohňostrojov.
Prieskumy verejnej mienky ukazujú širokú verejnú podporu pre prísnejšie pravidlá. Prieskum YouGov zistil, že 63 percent respondentov plánuje oslavovať Nový rok bez ohňostrojov a iba päť percent uviedlo, že si ich určite plánuje odpáliť. Akékoľvek záväzné pravidlá na celoštátnej úrovni si vyžaduje aktivitu spolkových orgánov.
