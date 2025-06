Nemecko očakáva prijatie 18. balíka protiruských sankcií tento týždeň

Berlín 30. júna (TASR) - Nemecko očakáva, že 18. balík sankcií EÚ voči Rusku, proti ktorému sa stavia Slovensko i Maďarsko, bude prijatý tento týždeň. Uviedol to v pondelok hovorca spolkovej vlády v Berlíne. Táto otázka sa podľa neho bude opäť riešiť na úrovni stálych predstaviteľov členských krajín EÚ a prehodnotí sa po návšteve delegácie Európskej komisie na Slovensku koncom tohto týždňa, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Slovenský premiér Robert Fico po skončení jednodňového zasadnutia Európskej rady v Bruseli v noci na piatok zopakoval, že Slovensko nepodporí 18. balík sankcií proti Rusku, pokiaľ nebude mať od Európskej komisie garancie súvisiace s návrhom na zastavenie dovozu ruského plynu od januára 2028. O tejto veci rokoval pred summitom so šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou.



Magazín Politico v pondelok s odvolaním sa na nemenovaného diplomata EÚ napísal, že Slovensko očakáva 3. júla návštevu Európskej komisie na „vysokej úrovni“, ktorá zrejme nadviaže na Ficov rozhovor so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



Slovensko sa podľa diplomata teraz snaží od EK získať tri záruky v prípade jej plánu postupne zastaviť dovoz energetických zdrojov z Ruska: žiada uistenie, že slovenské spoločnosti nebudú žalované za porušenie zmlúv s ruskými firmami, chce tiež náhradu ušlých tranzitných poplatkov a žiada aj to, aby plán nebol schválený s plnou podporou Slovenska.



Eurokomisia predstavila 10. mája v poradí 18. balík protiruských sankcií, ktorý má postihnúť príjmy Moskvy z energetiky a vojenského priemyslu. V novom balíku sa navrhuje znížiť cenový strop na ruskú ropu a zakázať obchodovanie so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií.



Slovensko v piatok na úrovni stálych zastupiteľov štátov EÚ zablokovalo dohodu na sankčnom balíku, čo Fico vopred avizoval. Diplomati sa ju pokúsia dokončiť v najbližších dňoch, napísalo Politico. Dodalo, že podľa diplomatického zdroja sa proti prijatiu sankčného balíka stavia aj Maďarsko.