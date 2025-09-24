Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecko ocenilo Trumpove slová o možnosti Ukrajiny získať svoje územie

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku v utorok 23. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Trump o významnom posune vo svojom postoji informoval po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v New Yorku popri Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN).

Autor TASR
Berlín 24. septembra (TASR) - Utorkové vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Ukrajina by mohla získať späť celé svoje územie od Ruska, podnietilo nádeje na ďalšie zvýšenie tlaku na Moskvu. V stredu to uviedol hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Trumpove vyjadrenia sú podľa Korneliusa v súlade s cieľom Nemecka „udržiavať tlak na agresora Rusko a čoraz viac ho izolovať“. „Tieto vyhlásenia nám dávajú dôvod na nádej, že teraz môžeme o tejto otázke diskutovať intenzívnejšie a udržiavať potrebný tlak na Rusko,“ dodal hovorca.

Šéf Bieleho domu okrem iného v utorok tiež uviedol, že členské štáty NATO by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru Aliancie. Potvrdil aj plány zatelefonovať maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi a vyzvať ho, aby prestal kupovať ruskú ropu.
.

