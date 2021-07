Braun: Očkovaní budú mať v Nemecku v prípade lockdownu viac slobody

Berlín 25. júla (TASR) - Pre osoby nezaočkované proti chorobe COVID-19 budú v Nemecku v prípade zhoršujúcej sa epidemickej situácie platiť prísnejšie pravidlá, ako pre ich plne zaočkovaných spoluobčanov. V nedeľu to uviedol Helge Braun, šéf úradu spolkovej kancelárky Angely Merkelovej. Informovala o tom agentúra AFP.



"Očkovaní ľudia budú mať určite viac slobody ako nezaočkovaní," povedal Helge Braun pre nedeľník Bild am Sonntag.



Obyvatelia Nemecka môžu v súčasnosti navštevovať reštaurácie, kiná a športoviská, ak sú plne zaočkovaní alebo sa preukážu negatívnym testom, pripomína AFP.



Ak však bude počet infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 rásť, nezaočkovaní budú musieť obmedziť svoje pohybovanie sa na verejnosti, varuje Braun.



"To by mohlo znamenať, že návšteva napríklad reštaurácií, kín a štadiónov, už nebude možná ani pre testovaných nezaočkovaných ľudí, pretože riziko (nákazy) je proste príliš vysoké," priblížil Braun.



Nemecko má totiž podľa Brauna povinnosť chrániť zdravie svojich obyvateľov. "K tomu patrí aj zdravotníctvo, ktoré nemusí v zime pre nápor covid pacientov opäť odkladať operácie onkologických pacientov či operácie kĺbov," dodal.



Počet prípadov infekcie bol v Nemecku počas leta v porovnaní so susednými krajinami pomerne nízky, za posledné dva týždne však začal z dôvodu nákazlivejšieho variantu delta stúpať.



Merkelová minulý týždeň poukázala na "jasnú a znepokojujúcu dynamiku" vývoja nákazy a vyzvala obyvateľov Nemecka, aby sa nechali zaočkovať. Dlhoročná kancelárka však zároveň krajinu uistila, že jej vláda neplánuje zaviesť povinné očkovanie.



Do nedele dostalo aspoň jednu dávku proticovidovej vakcíny 60,8 percenta obyvateľov a 49,1 percenta je plne zaočkovaných.



Spolkový minister zdravotníctva Jens Spahn už začiatkom júla povedal, že zaočkovaní ľudia budú mať v prípade ďalšej vlny nákazy viac slobody, ako tí nezaočkovaní.



"Pokiaľ sa nevyskytnú mutácie, voči ktorým sú vakcíny menej účinné...," tak sa plne zaočkované osoby nebudú musieť riadiť takými opatreniami, aké platili vlani v zime, dodal Spahn.