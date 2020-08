Očkovanie proti COVID-19 by sa mohlo v Nemecku spustiť budúci rok

Berlín 19. augusta (TASR) - Prvé skupiny obyvateľstva v Nemecku by mohli byť proti novému druhu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorému na celom svete podľahlo už takmer 800.000 ľudí, zaočkované už začiatkom roku 2021. Uviedol to pre médiá skupiny Funke šéf Inštitútu Paula Ehrlicha (PEI) Klaus Cichutek. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Cichutek povedal, že najnovšie údaje z prvej a druhej fázy testovania ukázali, že niektoré zo sľubných vakcín vyvolali imunitnú reakciu.



"Ak údaje z tretej fázy testovania ukážu, že vakcíny sú účinné a bezpečné, prvé vakcíny by mohli byť schválené začiatkom budúceho roka," povedal šéf PEI.



Viaceré farmaceutické spoločnosti ako Moderna, AstraZeneca či Pfizer oznámili, že budúci rok plánujú vyrobiť viac ako miliardu dávok vakcín. Nemecká biotechnologická firma CureVac očakáva, že jej vakcína by sa na trh mala dostať v polovici budúceho roka.



V posledných týždňoch počet nakazených v Nemecku stúpa — Inštitút Roberta Kocha (RKI) v stredu informoval o ďalších 1510 nakazených za 24 hodín, čo je najviac od 1. mája, keď ich bolo 1639. Celkovo ich v Nemecku evidujú 226.914.



Až takmer 40 percent prípadov nákazy bolo pritom podľa RKI importovaných zo zahraničia. Za pravdepodobné zdroje sa považujú Kosovo, Turecko, Chorvátsko, Bulharsko a Bosna a Hercegovina.



Rakúska stanica ORF však upozornila to, že RKI neuviedol, aký je počet testovaných osôb, ktoré sa vrátili zo zahraničia. Je totiž možné, že navrátilci sú testovaní častejšie.