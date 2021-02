Očkovanie zamestnancov nemeckých ministerstiev zabezpečí Bundeswehr

Berlín 22. februára (TASR) - Nemecká vláda plánuje vakcínou proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca zaočkovať tisíce vládnych úradníkov dôležitých pre chod krajiny. Ministerstvo zdravotníctva sa obrátilo na rezort obrany so žiadosťou, aby vakcináciu zamestnancov ministerstiev a dalších vládnych úradov zaistila armáda, informoval v pondelok týždenník Spiegel.



Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Thomas Steffen v piatkovom liste adresovanom kolegovi z rezortu obrany Gerdovi Hoofeovi požiadal o to, aby armáda zriadila očkovacie centrá pre vládnych zamestnancov. Mali by fungovať od polovice marca v Berlíne a v Bonne.



"Podľa mojich informácií má Bundeswehr bohaté skúsenosti s očkovaním veľkých skupín obyvateľstva," píše Steffen v liste s tým, že rezort zdravotníctva nemá vlastnú infraštruktúru na očkovanie vládnych zamestnancov.



Jednotlivé ministerstvá už pred mesiacmi vytvorili zoznamy s úradníkmi, ktorí majú byť prioritne zaočkovaní. Z každého ministerstva by malo ísť o približne 15 percent pracovníkov, uvádzali v tom čase zdroje z vládnych kruhov. Všetky nemecké ministerstvá celkovo zamestnávajú zhruba 18.000 ľudí.



Vyčlenené dávky vakcín sú v Nemecku momentálne k dispozícii napríklad aj pre policajtov, ktorým hrozí vysoké riziko nákazy koronavírusom, či pre vojakov slúžiacich v zahraničí.