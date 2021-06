Nemecko od 1. júla ruší varovanie pred cestami do zahraničia

Berlín 11. júna (TASR) - Nemecká vláda v piatok rozhodla, že od 1. júla ruší po viac ako roku varovanie pred turistickými cestami do zahraničia - týka sa to rizikových oblastí, kde sa sedemdňová incidencia nákazy covidom pohybuje na úrovni menej než 200 na 100 000 obyvateľov. Informovala o tom agentúra DPA.



„Toto leto sa do Nemecka vracajú nádej a viera. Na mnohých miestach klesajú počty infikovaných a čoraz viac občanov je zaočkovaných. Po dlhých mesiacoch lockdownu sa môžeme tešiť na normálnejšiu (situáciu), a to platí aj pre cestovanie," povedal minister zahraničných vecí Heiko Maas. Vyzval však ľudí, aby boli pri cestovaní zodpovední.



Uvoľnenie cestovných varovaní je podľa šéfa nemeckej diplomacie možné, pretože v Európe budú „v budúcnosti platiť jasné spoločné pravidlá, čo sa týka zaočkovaných, uzdravených (z covidu) a otestovaných", dodal.



Od nedele Berlín z dôvodu klesajúceho počtu nakazených koronavírusom vyradí zo zoznamu rizikových krajín posledné dve rakúske spolkové krajiny - Tirolsko a Vorarlbersko, časti Grécka, Chorvátska a Švajčiarska, ako oznámil Inštitút Roberta Kocha (RKI). Po návrate z týchto oblastí do Nemecka nebudú platiť nijaké cestovné obmedzenia.



Zo zoznamu rizikových krajín budú vyškrtnuté i portugalský ostrov Madeira, Cyprus a 12 ďalších štátov Balkánu, východnej Európy, Ázie a Severnej Ameriky vrátane USA a Kanady. V týchto dvoch krajinách však naďalej platí zákaz vstupu pre Nemcov, ktorí tam nežijú.



Cestovné varovania ministerstva zahraničia sa vyše roka vzťahovali na krajiny s incidenciou na úrovni 200-500, ako aj na oblasti, kde sa šíria nebezpečné varianty vírusu.