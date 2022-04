Nemecko od 1. mája ruší povinnú karanténu pre ľudí s covidom

Berlín 4. apríla (TASR) - Nemecko od 1. mája ruší povinnú karanténu pre osoby, ktoré sa nakazia koronavírusom, s výnimkou pracovníkov v zdravotníctve. Oznámil to v pondelok minister zdravotníctva Karl Lauterbach s tým, že päťdňová izolácia pre infikované osoby je naďalej "dôrazne odporúčaná". TASR prevzala správu z agentúr DPA a AFP.



Povinná karanténa bude naďalej platiť pre zamestnancov zdravotníckych a ošetrovateľských zariadení a domovov pre seniorov. Na jej ukončenie budú potrebovať negatívny antigénový alebo PCR test.



Ministerstvo odporúča, aby dobrovoľnú izoláciu podstúpili aj ľudia, ktorí prišli do kontaktu s nakazenými covidom.



"Súčasné pravidlá fungujú, avšak nie sú nevyhnutné z dlhodobého hľadiska," uviedol Lauterbach, ktorý sa na zmenách dohodol spoločne so šéfmi rezortov zdravotníctva 16 spolkových krajín Nemecka.



Uvoľnenie karanténnych pravidiel má vyriešiť aj masívne výpadky personálu v rôznych profesiách v čase, keď Nemecko stále eviduje vysoké počty infikovaných. Keďže väčšina z nich má mierny priebeh ochorenia, nemocnice nie sú preťažené.



Lauterbach zhodnotil aktuálny vývoj pandémie v Nemecku za mierne pozitívny. "Zdá sa, že sme dosiahli zlomový bod," povedal s tým, že "počty nakazených klesajú".



Nemecko už 20. marca zmiernilo väčšinu protipandemických opatrení.



Vláda v Berlíne okrem toho pre nedostatočnú podporu v parlamente medzičasom ustúpila z plánov na zavedenie povinného očkovania proti covidu pre všetkých obyvateľov nad 18 rokov. V pondelok predložila skupina poslancov Spolkového snemu vrátane kancelára Olafa Scholza a ministra Lauterbacha kompromisný návrh, podľa ktorého by sa povinná vakcinácia vzťahovala len na ľudí starších ako 50 rokov.