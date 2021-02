Od marca majú byť už aj v Nemecku k dispozícii bezplatné rýchlotesty

Berlín 17. februára (TASR) - Bezplatné rýchlotesty na nový koronavírus by mali byť od 1. marca dostupné aj v Nemecku, podobne ako je to už v Rakúsku. Oznámil to v utorok v Berlíne nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.



"Od 1. marca by mali mať všetci občania možnosť nechať sa zadarmo otestovať školeným personálom antigénovými rýchlotestami," cituje Spahna agentúra DPA. Takouto úlohou by mohli obce poveriť testovacie centrá, lekárne či ordinácie lekárov.



Podľa Spahna je už na trhu dostatok dostupných rýchlotestov pre všetkých obyvateľov. Zatiaľ ich však môže robiť len vyškolený personál, preto sa aktuálne používajú iba v domovoch sociálnych služieb, v nemocniciach a v prípade podozrenia na nákazu aj v školách.



Pripravuje sa však aj distribúcia testov, ktoré si ľudia budú môcť spraviť sami doma. Najprv ich však musí schváliť Spolkový úrad pre liečivá a medicínske výrobky (BfArM). Uvažuje sa o tom, že tieto testy na domáce použitie budú spoplatnené sumou jedno euro.



Od 1. marca si budú môcť v lekárňach zdarma zaobstarať domáce testy na koronavírus i Rakúšania. Každý obyvateľ bude mať mesačne nárok na päť kusov domácich testov.