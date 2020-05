Nemecko od 15. júna zruší varovanie pred cestovaním do 26 krajín EÚ

Berlín 27. mája (TASR) - Nemecká vláda od 15. júna zruší varovania pre svojich občanov pred cestami do 26 členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska. Podľa agentúry Reuters to v stredu potvrdil nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Dodal, že k odporúčaniam týkajúcich sa ďalších krajín, ako napríklad Turecka, sa Berlín vyjadrí neskôr.



Nemenovaný vládny zdroj v utorok uviedol, že nemecká vláda chce povoliť cestovanie do 26 členských štátov EÚ, Veľkej Británie, ako aj do štyroch krajín, ktoré nie sú v EÚ, ale sú súčasťou schengenského priestoru - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.



Maas už 18. mája avizoval, že plánuje zrušiť varovanie pred cestovaním do všetkých krajín sveta, ktoré vydal 17. marca. Nahradiť by ho mali odporúčania pre jednotlivé krajiny v závislosti od ich epidemiologickej situácie.



Globálne varovanie pred vycestovaním z Nemecka znamenalo nezvyčajný krok, keďže doteraz sa väčšinou takéto opatrenia týkali výlučne ohrozenia života, a to najmä v krízových oblastiach, akými sú Sýria či Afganistan. V uplynulých týždňoch nemecká vláda repatriovala viac než 240.000 turistov.